Экс-игрок «Зенита» Кулик оставит отпечатки стоп на клубной Аллее славы

Бывший нападающий «Зенита» Владимир Кулик оставит отпечатки стоп на клубной Аллее славы, сообщает пресс-служба питерского клуба.
21 апреля в тренировочном центре в Удельном состоится тренировка «Зенита» в преддверии матча 24-го тура РФПЛ с «Уралом», который впервые пройдёт на арене «Санкт-Петербург», а началу занятия будет предшествовать церемония снятия отпечатков стоп экс-форварда сине-бело-голубых.
Владимир Кулик выступал в составе «Зенита» с 1991 по 1996 год. На его счету 220 матчей в футболке питерского клуба и 101 забитый гол.