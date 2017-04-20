Адамс подтвердил, что будет работать с «Гранадой» только до конца сезона

Главный тренер «Гранады» Тони Адамс подтвердил, что он будет работать с командой только до конца текущего сезона, после чего на его место придёт один из испанских специалистов. 10 апреля стало известно, что Адамс утверждён на пост наставника «Гранады», а соглашение с ним подписано до конца текущего сезона.
После 32 туров команда занимает предпоследнее, 19-е, место в чемпионате Испании. В следующем туре подопечные Адамса 21 апреля сыграют на выезде с «Севильей».
«Мне предстоит трудная работа перед тем, как сюда придёт испанский тренер. У нас нет предпосылок, чтобы проиграть в Севилье, мы будем продолжать борьбу. «Севилья» — отличная команда. Мы должны быть очень хороши и в защите, и в нападении, если хотим заработать очки", — цитирует Адамса Football Espana.