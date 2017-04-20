16-летний защитник «Фулхэма» Сесеньон включён в команду года Чемпионшипа

Райан Сесеньон, молодой защитник «Фулхэма», претендующий на возвращение в Премьер-лигу, включён в символическую команду года в Чемпионшипе. На счету 16-летнего футболиста 24 матча в текущем сезоне, 5 голов и 2 результативных паса. Об этом сообщается на официальном сайте Чемпионшипа.
Полностью символическая сборная выглядит так.
Вратарь: Дэвид Стокдэйл («Брайтон энд Хоув Альбион»).
Защитники: Райан Сасеньон («Фулхэм»), Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион»), Джамал Ласселлс («Ньюкасл»), Бруно Сальтор («Брайтон энд Хоув Альбион»).
Полузащитники: Томас Кайрни («Фулхэм»), Джонджо Шелви («Ньюкасл»), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун»), Антони Кнокар («Брайтон энд Хоув Альбион»).
Нападающие: Дуайт Гейл («Ньюкасл»), Крис Вуд («Лидс Юнайтед»).