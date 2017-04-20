Нойеру не потребуется операция, но сезон для него закончен

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прошёл медицинское обследование, по результатам которого подтвердился диагноз - перелом ноги. Травму футболист получил во время третьего взятия ворот мюнхенцев в исполнении нападающего «Реала» Криштиану Роналду в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:4).
Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, Нойеру не потребуется хирургическое вмешательство, однако в текущем сезоне он уже не сможет выйти на поле.
«Конечно, мне грустно, что я не смогу помочь команде на финише сезон. Теперь я сосредоточусь на том, чтобы полностью восстановиться как можно быстрее. Это сейчас самое главное для меня", — сказал Нойер.