Бышовец: Смолов будет стремиться через «Эвертон» попасть в «Челси» или «МЮ»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил перспективы нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова по переходу в английский чемпионат. Появилась информация, что Смоловым интересуется «Эвертон».
«Английский чемпионат – это большое испытание для любого игрока. По большому счёту, кроме Канчельскиса и Смертина, из наших футболистов в Англии себя никто не реализовал. Фёдору Смолову будет непросто адаптироваться в Премьер-лиге. Он очень талантливый нападающий, но по сути смог заиграть только в «Краснодаре». «Эвертон» — команда сильная, но не является лидером. Смолов будет стремиться через «Эвертон» попасть в «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал». Посмотрим, получится ли у него для начала переехать в Англию», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.