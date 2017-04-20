«Ливерпуль» в услугах Харта не заинтересован

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в услугах вратаря «Манчестер Сити» Джо Харта и готов заплатить за него £ 20 млн. Голкипер «горожан» на правах аренды играет в «Торино», а летом вернётся в «МС», где на 30-летнего футболиста не рассчитывают.
«Мы обычно не говорим о подобного рода вещах, но в данном случае, я думаю, можно. Харт — фантастический вратарь, вратарь сборной Англии, но у нас есть высококлассные голкиперы. На данный момент Харт нас не интересует, и надеюсь, не заинтересует в будущем. Это не из-за Джо, просто у нас есть два сильных вратаря», — цитирует Клоппа ITV.com.
Контракт Джо Харта с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.