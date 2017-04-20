Бэйл готовится к матчу с «Барселоной» в общей группе «Реала»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл восстановился после травмы и готовится вместе с командой к матчу 33-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба «Королевского клуба».
20 апреля мадридцы провели первую тренировку после победы над «Баварией» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (4:2), и Бэйл работал наравне со всеми. Напомним, что встречу с мюнхенцами валлиец пропустил из-за отёка в области икроножной мышцы. Ранее это место у игрока было прооперировано.
Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 23 апреля. Начало — в 21:45 мск.