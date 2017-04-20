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Почеттино считает «Челси» фаворитом полуфинального матча Кубка Англии

20 апреля 2017, четверг. 17:35. Футбол

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино считает «Челси» фаворитом предстоящего полуфинального матча Кубка Англии.

«Если есть фаворит, то это „Челси“, потому что они возглавляют таблицу АПЛ, и из-за опытных игроков, которые у них есть, и их тренера. Мы говорим о команде, которая выиграла европейский турнир, тренере, который побеждал с „Ювентусом“ в чемпионате Италии.

У них более опытная команда, чем у нас, но мы — голодная команда. Мы постараемся сыграть в свой футбол, победить и выйти в финал", — цитирует Почеттино ESPN FC.

Матч «Челси» — «Тоттенхэм» состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 22 апреля. Начало матча — в 19:15 мск.

Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур Челси Маурисио Почеттино
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