Почеттино считает «Челси» фаворитом полуфинального матча Кубка Англии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино считает «Челси» фаворитом предстоящего полуфинального матча Кубка Англии.
«Если есть фаворит, то это „Челси“, потому что они возглавляют таблицу АПЛ, и из-за опытных игроков, которые у них есть, и их тренера. Мы говорим о команде, которая выиграла европейский турнир, тренере, который побеждал с „Ювентусом“ в чемпионате Италии.
У них более опытная команда, чем у нас, но мы — голодная команда. Мы постараемся сыграть в свой футбол, победить и выйти в финал", — цитирует Почеттино ESPN FC.
Матч «Челси» — «Тоттенхэм» состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 22 апреля. Начало матча — в 19:15 мск.