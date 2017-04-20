Президент «Торино» не собирается расставаться с Белотти менее чем за € 100 млн

Президент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба ближайшим летом нападающего Андреа Белотти.
«В контракте Белотти есть сумма отступных в € 100 млн. Если нам не предложат за него эту сумму и он не хочет уходить, то я бы хотел удержать его в «Торино». Насколько я понимаю, он останется в клубе как минимум ещё на один год, после чего поедет на чемпионат мира, имея за плечами ещё один успешный сезон», — цитирует Кайро Football Italia.
Ранее сообщалось, что «Торино» отклонил предложение «Челси» о покупке Белотти за € 60 млн.
Белотти перешёл в «Торино» из «Палермо» в 2015 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 29 матчей в чемпионате Италии, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.