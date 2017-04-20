Полузащитник «Спартака» Самедов объявил о начале благотворительного аукциона

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов объявил о начале благотворительного аукциона, сообщается на странице красно-белых в социальной сети «ВКонтакте».
Самедов совместно с благотворительным фондом «Надежда на завтра» проводит аукцион для поддержки воспитанников детских домов и интернатов. На вырученные с аукциона средства будет построена спортивная площадка в школе-интернате города Александрова (Владимирская область).
Футболист выставил на аукцион свою игровую майку, а также майки Джано, Дмитрия Комбарова, Артёма Реброва и Квинси Промеса.
Ранее при поддержке Самедова были построены детские и спортивные площадки в сиротских учреждения Московской, Смоленской, Владимирской и Тверской областей.
Аукцион продлится 14 дней и закончится 4 мая.