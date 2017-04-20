ФИФА ответила на призыв лишить Россию права проведения ЧМ-2018

Международная федерация футбола не вмешивается в суверенные вопросы государств, считает, что футбол не может решить политические проблемы, но может сближать людей и стать мостиком между культурами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФИФА, которая ответила на призыв лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года. В среду стало известно, что американский сенатор Ричард Блюменталь направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с соответствующим призывом.
«Решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России было принято в 2010 году. С тех пор правительство России, 11 принимающих городов, оргкомитет и ФИФА ведут совместную работу, чтобы все болельщики имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире. ФИФА всегда стремится распространять футбол в новые страны по всему миру, а также любовь и уважение к этой игре среди местных болельщиков, где бы ни проводился турнир.
Футбол не может решить политические проблемы, и ФИФА не вмешивается в проблемы суверенитета. Но футбол может стать мостиком между культурами, сблизить людей. Мы выступаем за взаимопонимание и мир между народами и верим, что турниры ФИФА играют в этом важную роль", — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян в пресс-службе ФИФА.