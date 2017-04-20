Тренер молодёжной команды «Тоттенхэма» Эхиогу потерял сознание

Тренер молодёжной команды «Тоттенхэм Хотспур» Уго Эхиогу внезапно потерял сознание на клубной базе и был доставлен в больницу. Предположительно у него случился сердечный приступ.
«Подтверждаем, что в настоящее время Эхиогу находится в больнице. Сегодня он потерял сознание. Врачи клуба оказали ему неотложную помощь, после чего он отправился в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы «шпор».
44-летний Эхиогу ранее выступал в качестве футболиста за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и некоторые другие клубы, провёл несколько матчей в составе сборной Англии. В «Тоттенхэме» работает с 2014 года.