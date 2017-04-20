Марсель Десайи станет гостем на открытии парка Кубка конфедераций в Москве

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи станет почётным гостем на открытии парка Кубка конфедераций 2017 года 29 и 30 апреля в Москве, сообщает пресс-служба оргкомитета «Россия 2018».
«За несколько недель до старта Кубка конфедераций жители и гости всех четырёх городов-организаторов турнира смогут почувствовать его приближение на себе – Москву, Сочи, Казань и Санкт-Петербург посетит парк Кубка конфедераций. Уже 29-30 апреля он распахнёт свои двери в столичном парке искусств «Музеон».
Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждёт яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звёздами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице! Гости парка также смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным волком Забивакой, официальным талисманом чемпионата мира 2018 года. Одним из главных украшений парка станет трофей победителей Кубка конфедераций», — говорится в пресс-релизе оргкомитета.
После Москвы парк Кубка конфедераций порадует жителей и гостей Сочи (6-7 мая), Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурга (20-21 мая). Почетными гостями парка в каждом городе будут звёзды российского и мирового футбола.
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
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