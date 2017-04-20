Президент НСФЛ Стукалов рассказал о ходе заседания КДК по делу о драке команд

Президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов рассказал о ходе заседания КДК по делу о драке в матче студенческой лиги. Инцидент произошёл в Москве 13 апреля во время матча Премьер-группы Высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования, между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный).
«На сегодняшнем заседании КДК был представитель Урал Серго федерального университета, который привёз всё объяснительные игроков и тренеров. Также присутствовал представитель УФО СКФО. Были выслушаны обе стороны конфликта. Также заслушали всех приехавших на заседание очевидцев, в том числе главного судью соревнований и резервного арбитра. Каждый высказал свою позицию. Все материалы дела были рассмотрены, в том числе видео и фотографии. Сейчас на закрытой части заседания будет приниматься решение по данному делу. Даже я, как президент лиги не могу принимать участие в этой закрытой части. Будем ждать решения, каждого игрока будут оценивать на предмет участия в драке. Ведь человек мог нападать, а мог только обороняться. Ждём решения, кого из игроков дисквалифицируют.
Для нас важно также узнать, решение по результату матча. Ведь в преддверии финальной части лиги от этого многое зависит», — сказал Стукалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Видео инцидента с дракой: