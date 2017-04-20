Азар: с Моуринью у меня было отличное взаимопонимание, я всегда очень уважал его

Полузащитник «Челси» Эден Азар опроверг слухи о том, что у него были напряжённые отношения с Жозе Моуринью, когда португалец тренировал лондонскую команду.
«С Жозе у меня было отличное взаимопонимание. За год до того я был признан лучшим игроком сезона и, возможно, он ожидал от меня большего. Я был не так хорош, и это было сложно.
Многие говорили, что я не слушал Моуринью, но это не так. Это совсем не так. Я всегда очень уважал его", – цитирует бельгийского полузащитника Goal со ссылкой на Telefoot.