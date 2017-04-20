В Калининграде объяснили причины переноса срока ввода в эксплуатацию стадиона

Зафиксированное в распоряжении правительства изменение сроков ввода в эксплуатацию стадиона в Калининграде к чемпионату мира 2018 года носит технический характер, рассказал врио вице-премьера Калининградской области Александр Рольбинов.
«Как в планах стояло завершение работ 2017 год, так ничего не изменилось, поэтому эта передвижка носит технический характер и необходима для того, чтобы дооснастить стадион тем же кухонным оборудованием, технологическими вещами. А так стадион будет завершён в 2017 году», — цитирует Рольбинова интернет-издание «Новый Калининград».
В среду вышло распоряжение правительства, в котором было сказано, что срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде перенесён с 2017 на 2018 год.