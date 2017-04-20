Матч «Зенит» — «Терек» смогут посетить 40 тыс. человек

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко рассказал, что на матч 27-го тура РФПЛ «Зенит» — «Терек», который пройдёт на новом стадионе в Санкт-Петербурге, будет допущено 40 тыс. зрителей.
Мутко сообщил, что на матч «Зенит» — «Урал» будет допущено около 20 тыс. зрителей. «На второй матч — 40 тыс., а потом пустят на все места. Надо протестировать систему допуска, транспортные схемы, функционирование всех служб арены», — сказал Мутко, слова которого приводит ТАСС.
«Сейчас поле приводится в порядок, оно пригодно для игры, но нужно ещё работать. Думаю, этот матч («Зенит» — «Урал». — Прим. «Чемпионата») выявит ещё несколько вопросов, которые надо будет прорабатывать», — сказал Мутко.
«Зенит» 22 апреля проведёт свой первый матч на стадионе, вместимость которого составляет около 68 тыс. зрителей.