Галлиани отказывался от предложения стать техническим директором «Реала»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани отклонил предложение «Реала» о работе техническим директором клуба, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, президент мадридского клуба Флорентино Перес всегда легко находил взаимопонимание с Галлиани и хотел видеть его в качестве технического директора своего клуба, однако 72-летний итальянец ответил отказом на поступившее предложение о работе в стане мадридцев. Когда именно Галлиани поступало предложение от «Реала», не уточняется. Отмечается, что Галлиани также отказывался от работы в «Барселоне», а сейчас он претендует на место президента серии А или главы федерации футбола Италии.
Галлиани работал в «Милане» с приходом Сильвио Берлускони с 1986 года, а в этом году вместе со своим руководителем оставил свой пост после того, как клуб был продан китайским инвесторам. Ранее Адриано сообщал, что после «Милана» не собирается работать в другом итальянском клубе.