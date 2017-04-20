Видео: первая минута игроков «Зенита» на новом стадионе

В четверг, 20 апреля, футболисты «Зенита» провели первую тренировку на газоне нового стадиона, расположенного на Крестовском острове. Подопечные Мирчи Луческу провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились на базу, где прошла заключительная часть занятия.
В 24-м туре российской футбольной Премьер-Лиги «Зенит» на новом стадионе сыграет с «Уралом». Матч состоится в ближайшую субботу.
Представляем вниманию читателей видео о первом впечатлении команды от стадиона «Санкт-Петербург».
«Зенит» провёл первую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург»