«Сельта» сыграла вничью с «Генком» и стала первым полуфиналистом Лиги Европы

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы в Бельгии местный «Генк» и испанская «Сельта» сыграли вничью. Встреча, прошедшая на стадионе «Луминус Арена — Кристал Арена», завершилась вничью 1:1.
«Сельта» вышла вперёд на 63-й минуте, когда точным ударом отметился Пионе Систо. На 67-й минуте «Генк» сумел отыграться — гол забил Леандро Троссард.
В первом матче «Сельта» обыграла «Генк» со счётом 3:2.
Таким образом, обидчик «Краснодара» стал первым полуфиналистом Лиги Европы сезона-2016/17.
«Сельта» впервые в истории вышла в полуфинал Лиги Европы.