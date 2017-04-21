Черчесов: рад, что «Спартак» в шаге от чемпионства

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал лидерство «Спартака» в турнирной таблице после 23 туров российской Премьер-Лиги. Красно-белые опережают ближайшего преследователя ЦСКА на 10 очков.
«Рад ли я тому, что «Спартак», которому отдал много лет, в шаге от чемпионства? Естественно, я рад. Другое дело, что я не могу радоваться, как болельщик. Каждый по-своему радуется. Кстати, «Спартаку» исполнилось 95 лет, и я действительно жду, что всё-таки этот шаг команда сделает и к юбилею клуба будет ещё одна чемпионская медаль», — цитирует Черчесова «Комсомольская Правда.
Черчесов выступал в составе «Спартака» с 1984 по 1987, с 1989 по 1993, в 1995 и в 2002 годах. С 2007 по 2008 год он являлся главным тренером красно-белых.