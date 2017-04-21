«МЮ» обыграл «Андерлехт» в дополнительное время и вышел в полуфинал ЛЕ

В ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своём поле принимал «Андерлехт». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев в дополнительной время со счётом 2:1.
Основное время встречи завершилось вничью 1:1. На гол Генриха Мхитаряна в первом тайме бельгийцы ответили точным ударом Софьяна Ханни. А в дополнительное время победу манкунианцам принёс Маркус Рашфорд.
Первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги Европы, а «Андерлехт» турнир покинул.