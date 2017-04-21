Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: всё ещё работаем над трансфером Диего Косты

Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи сообщил, что клуб продолжает работать над приобретением нападающего «Челси» Диего Косты.
«Могу сказать, что мы всё ещё работаем над переходом Диего Косты. Мы также установили контакт с другими игроками.
Клуб установил высокий стандарт в отношении приобретений иностранных игроков, однако они предпочитают топ-клубы вроде «Баварии» и «Реала». С уверенностью могу сказать, что мы ставим перед собой такие же трансферные цели, как и у этих топ-клубов», — цитирует Юхуи Daily Mail.
Прошлой зимой сообщалось, что Коста имел предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб предлагал «Челси» за испанского футболиста € 107 млн, но получил отказ.
В нынешнем сезоне Диего Коста забил 18 голов в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах.