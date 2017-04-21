Кэррик: хорошо выступать во всех турнирах — обязанность «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу команды над «Андерлехтом» (2:1, ДВ) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
«У нас не получилось хорошо начать матч и забить быстрый гол. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их. Казалось, сегодня может быть не наш вечер, но „Манчестер Юнайтед“ прошёл в следующий раунд. У нас спрашивают, какой турнир для команды важнейший. Мы должны хорошо выступать на всех фронтах — это наша обязанность. Верим в свои силы, и в команде отличная атмосфера. Рассчитываем, что так продолжится и дальше. Жаль, что Ибрагимович и Рохо получили травмы. Будем надеяться, они не слишком серьёзны, поскольку это важные игроки для нашей команды», — сказал Кэррик в интервью BT Sport.