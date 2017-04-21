Бош: «Аякс» играл вдесятером и пропустил третий гол, но не сдавался

Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы. В ответном матче 1/4 финала турнира голландцы проиграли «Шальке-04» (2:3, ДВ), но по сумме двух встреч победили со счётом 4:3.
«Было понятно, насколько тяжело нам будет отыграться после удаления и третьего гола соперника. Однако мы не сдавались! „Аякс“ смог выйти в следующий раунд, и посмотрим, кто достанется нам в соперники по итогам пятничной жеребьёвки. Каких-то предпочтений у меня нет. Давайте подождём», — цитирует Боша пресс-служба УЕФА.