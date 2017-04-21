Озил: Моуринью заставил меня поверить, что я способен на многое

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в своей автобиографической книге рассказал о том, как его бывший наставник в «Реале» Жозе Моуринью помогал ему на ранних этапах карьеры.
«Я спрашивал себя, не слишком ли хороша для меня эта команда? Но Моуринью сказал: «Упорно тренируйся, затем выходи и играй. Если хочешь стать лучше, я сделаю тебя лучше. «Реал» — не слишком большой клуб, «Реал» — это единственный подходящий тебе клуб, доверься мне. Ты сможешь показать всему миру то, на что способен. И уж поверь мне, ты способен на многое», — написал Озил в своей автобиографии.
Месут Озил выступал за мадридский «Реал» с 2010 по 2013 год, проведя за клуб 159 матчей, забив 27 мячей и сделав 81 голевую передачу.