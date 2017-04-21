Видеоповторы будут использованы во Франции в стыковых матчах за выход в Лигу 1

Руководство Профессиональной футбольной лиги Франции заявило о введении видеоповторов, сообщает L'Equipe. Данное предложение было одобрено на заседании технического комитета.
Первыми матчами, в ходе которых будут использованы повторы, станут стыковые поединки за место в элитном дивизионе между 18-й командой Лиги 1 и 3-м клубом Лиги 2. Игры пройдут 25 и 28 мая.
Впервые во Франции видеоповторы использовались 29 марта в товарищеском матче национальной сборной против Испании. Арбитру Феликсу Цвайеру видеосудьи помогли отменить мяч, забитый Францией из офсайда.