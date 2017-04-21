«Бастия» проведёт матч без зрителей на нейтральном поле за атаку вратаря «Лиона»

«Бастия», идущая на последнем месте в Лиге 1, проведёт свой следующий домашний матч на нейтральном поле и без зрителей. Такое решение было принято 20 апреля на совещании по поводу отложенного матча «Бастии» с «Лионом». В нём голкипер «Лиона» Антони Лопеш был атакован группой местных фанатов во время перерыва между таймами, что вкупе с атакой во время предматчевой разминки и привело к отмене матча через полчаса после того, как должен был начаться второй тайм.
Помимо этого, было принято решение закрыть гостевые сектора на всех оставшихся выездных матчах «Бастии».
Следующий домашний матч — один из двух оставшихся — «Бастия» должна была провести с «Ренном» 29 апреля. Именно эта встреча и состоится на нейтральном поле.