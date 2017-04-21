Рой Кин: карьера Уэйна Руни в «МЮ» подходит к концу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что карьера Уэйна Руни в «МЮ» подходит к своему концу. По его мнению, знак этого — в том, что нападающий остался на скамейке запасных во время матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1, ДВ) — даже после того, как травму получил Златан Ибрагимович.
«Если говорить об этом эпизоде в широком смысле, то, я думаю, что это конец для Уэйна в „МЮ“. До завершения сезона он конечно ещё сыграет — из-за травм одноклубников. Но сегодня он должен быть в ярости из-за того, что не вышел. Думаю, это последний гвоздь в крышку его гроба», — приводит слова Кина Daily Mail.
В этом сезоне Уэйн Руни провёл 31 игру в составе «МЮ», забив 5 мячей.