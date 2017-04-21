Депай отпраздновал выход «Лиона» в полуфинал Лиги Европы с фанатами в баре

Мемфис Депай, который не мог помочь «Лиону» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против «Бешикташа», следил за игрой из бара во Франции. Там же голландский нападающий отпраздновал выход своей команды в полуфинал, после чего выложил в своём «Инстаграме» видео, снятое в этом баре.
«Праздную с фанатами в местном баре! Ребята провели отличный матч… Горжусь ими!», — написал Депай.
Напомним, что «Лион» проиграл в основное время со счётом 1:2. Овертайм оказался безголевым, а в серии пенальти вратарь французской команды, Антони Лопеш, отразил два удара подряд, благодаря чему «Лион» одержал верх. Соперник «Лиона» по полуфиналу определится после пятничной жеребьёвки. Им может стать «Манчестер Юнайтед», «Аякс» или «Сельта».