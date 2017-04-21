Шакира выпустила песню, посвящённую Пике

Колумбийская певица Шакира выпустила новый сингл — «Я влюбилась», в котором речь идёт о начале отношений между ней и испанским футболистом «Барселоны» Херардом Пике. Сама певица сказала, что песня о ночи, во время которой она влюбилась в Пике: «там были мохито, танцы и моментально возникшая между нами «химия». Шакира признаётся, что ей сразу понравились глаза, рот и борода Пике, и хотя она думала о том, что он ещё мальчишка, она ничего не смогла с собой поделать. Пике младше Шакиры ровно на десять лет — оба родились второго февраля, но она в 1977 году, а он — в 1987-м.