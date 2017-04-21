Испанская Примера совместно с «Твиттером» выпустила ряд эмоджи, символизирующих игроков «Барселоны» и «Реала». Этот релиз состоялся в преддверии «Эль-Класико», которое пройдёт в Мадриде в воскресенье, 23 апреля. Собственные смайлы получили Криштиану Роналду, Карим Бензема, Серхио Рамос, Лионель Месси, Луис Суарес и Херард Пике.
Напомним, что в турнирной таблице «Реал» опережает «Барселону» на 3 очка, при этом сыграв на один матч меньше. Идущий третьим «Атлетико» отстаёт от «Реала» на 10 очков, также проведя на матч больше.
В «Твиттере» появились эмоджи, символизирующие игроков «Реала» и «Барселоны»
Фото: laliga.es