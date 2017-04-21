Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» сделал ещё один шаг к финалу Лиги Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, автор первого гола «Манчестер Юнайтед» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом», прокомментировал итоги этой игры. Напомним, матч завершился победой «Красных дьяволов» в овертайме с общим счётом 2:1. Победный гол на 107-й минуте забил Маркус Рашфорд.
«Вот так матч! Мы сделали ещё один шаг к финалу Лиги Европы! Очень рад, что мы выиграли, очень рад, что я забил. А Маркусу Рашфорду удался великолепный гол!», — написал Мхитарян в своём «твиттере».
Победа в Лиге Европы, помимо самого трофея, принесёт «Юнайтед» путёвку в Лигу чемпионов 2017/18, если команде не удастся квалифицироваться туда по итогам чемпионата Англии.