Пике – о «Реале»: они привыкли к освистыванию, несмотря на выход в полуфинал

Защитник «Барселоны» Херард Пике нашёл очередной повод выступить в социальных сетях с едкими словами в адрес мадридского «Реала». На этот раз речь пошла о матчах четвертьфинала Лиги чемпионов с участием этих команд. По сумме двух встреч каталонский клуб проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3, 0:0), тогда как «Реал» победил мюнхенскую «Баварию» (2:1, 4:2).
«У тебя мурашки по коже, когда видишь, как «Камп Ноу» аплодирует своей команде, несмотря на поражение. А они привыкли к освистыванию, несмотря на выход в полуфинал», — написал Пике в своём «твиттере».
«Реал» и «Барселона» встретятся в 33-м туре Примеры. Игра состоится 23 апреля на поле «сливочных». В данный момент «Барселона» с 72 очками занимает 2-е место, уступая «Реалу» 3 очка, причём у «Королевского клуба» игра в запасе.