Полуфиналы еврокубков впервые за 12 лет пройдут без участия немецких клубов

В этом году впервые с сезона-2004/05 до полуфинальных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы не добрался ни один немецкий клуб.
«Бавария» уступила мадридскому «Реалу» в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундскую «Боруссию» дальше не пустил «Монако».
В Лиге Европы на стадии четвертьфинала вылетел «Шальке», проиграв «Аяксу».
В сезоне-2004/05 «Бавария» проиграла в 1/4 финала ЛЧ лондонскому «Челси», а «Байер» и «Вердер» вылетели на предшествующей стадии. «Алемания», «Шальке» и «Штутгарт» покинули Кубок УЕФА на этапе 1/16 финала.
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
«Монако» и ещё 9 команд, которых никто не ждал в полуфиналах ЛЧ
Вспоминаем самых неожиданных полуфиналистов Лиги чемпионов за всю историю главного клубного турнира Европы: от «Монако» до «Панатинаикоса».