Наставник «Хоффенхайма»: на месте Сандро Вагнера не переходил бы в «Баварию»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман прокомментировал слухи о заинтересованности мюнхенской «Баварией» нападающим его команды Сандро Вагнером. Нагельсман не советует Вагнеру переходить в немецкий гранд.
«Это не моё дело. Я понимаю, что каждый задумается, когда речь идёт о «Баварии». Естественно, он сам должен принимать решение, но на его месте я бы не переходил в «Баварию». И не думаю, что он будет невероятно счастлив, сидя на скамейке запасных рядом с Анчелотти», — цитирует Нагельсмана интернет-портал Kicker.
По итогам 29 туров чемпионата Германии Вагнер принял участие в 26 матчах, став автором 11 голов и 2 результативных передач.