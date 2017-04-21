Рисунок с целующимися Месси и Роналду появился на улице Барселоны

В преддверии матча 33-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» в Барселоне на стеклянном навесе на проспекте Paseo de Gracia появилась необычная картина. На одной из боковых сторон навеса изображены обнимающиеся и целующиеся нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду.
Рисунок был сделан местным стрит-арт художником, известным под псевдонимом Tvboy, и получил название «Любовь слепа». Некоторые жители города уже сфотографировались у этого изображения, а многие СМИ, включая ведущие спортивные испанские издания, сообщили в своих новостных лентах о появлении необычного рисунка.
Игра между «Реалом» и «Барселоной» состоится 23 апреля на поле «сливочных». На сегодня «Барселона» с 72 очками занимает 2-е место, уступая «Реалу» 3 очка, причём у столичной команды игра в запасе.