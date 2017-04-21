Тарханов: к матчу с «Зенитом» петербуржец Ильин будет готовиться особенно

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал об основных качествах нападающего своей команды Владимира Ильина и выразил мнение, что форвард подойдёт к матчу с «Зенитом» с особенным настроем.
«Когда мы брали Ильина — видели, что он скоростной, мощный парень, но не думали, конечно, что так быстро заиграет. Самая сильная его черта — харáктерность. А ещё Ильин очень внимательно слушает всё, что мы ему говорим, это очень важно.
Вообще, основным форвардом «Урала» был Павлюченко, но он получил травму, а Ильин оказался в нужное время в нужном месте, ощутил наше доверие и стал забивать. Хотя ещё на сборах Владимир хорошо себя проявлял, в том числе на позиции крайнего нападающего.
Если Ильин будет прогрессировать, забивать, то и в сборной на него внимание обратят. Всё-таки центрфорвардов в нашей стране не так много. Мотивация? Ильин в этом не нуждается, ведь в следующем матче мы играем с «Зенитом». Он сам питерский, и, думаю, к этому сопернику готовится особенно», - рассказал Тарханов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
Матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» – «Урал» состоится 22 апреля.