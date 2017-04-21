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Орлов: Фалькао и Коутиньо были согласны на переход в «Зенит» в 2015 году

21 апреля 2017, пятница. 08:30. Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов, анонсируя выход своей новой книги о «Зените», рассказал, что в сезоне-2015/16 состав петербургской команды могли пополнить колумбийский нападающий Радамель Фалькао и бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо.

«Скоро выйдет моя новая книга о „Зените“, которая будет называться «„Зенит“. Новейшая история. 2.0». Это будет переиздание «Вертикали „Зенита“» с добавлением новой главы о периоде работы Андре Виллаш-Боаша. О нём расскажут те, кто с ним работал, в том числе переводчик с португальского, который участвовал в проведении тренировок и матчей.

Расскажем правду о том, почему Виллаш-Боаш нервничал и злился в начале сезона-2015/16. Ведь тогда сперва планировались покупки звёзд, было получено согласие на переход в «Зенит» Фалькао и Коутиньо, но в последний момент ужесточили лимит на легионеров, и эти трансферы сорвались. А представьте, как могла бы сыграть команда в таком составе в Лиге чемпионов?» — сказал Орлов.

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Источник: Петербургский дневник Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Андре Виллаш-Боаш Геннадий Орлов Радамель Фалькао Филиппе Коутиньо
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