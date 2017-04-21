Орлов: Фалькао и Коутиньо были согласны на переход в «Зенит» в 2015 году

Телекомментатор Геннадий Орлов, анонсируя выход своей новой книги о «Зените», рассказал, что в сезоне-2015/16 состав петербургской команды могли пополнить колумбийский нападающий Радамель Фалькао и бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо.
«Скоро выйдет моя новая книга о „Зените“, которая будет называться «„Зенит“. Новейшая история. 2.0». Это будет переиздание «Вертикали „Зенита“» с добавлением новой главы о периоде работы Андре Виллаш-Боаша. О нём расскажут те, кто с ним работал, в том числе переводчик с португальского, который участвовал в проведении тренировок и матчей.
Расскажем правду о том, почему Виллаш-Боаш нервничал и злился в начале сезона-2015/16. Ведь тогда сперва планировались покупки звёзд, было получено согласие на переход в «Зенит» Фалькао и Коутиньо, но в последний момент ужесточили лимит на легионеров, и эти трансферы сорвались. А представьте, как могла бы сыграть команда в таком составе в Лиге чемпионов?» — сказал Орлов.