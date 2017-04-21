Семак: для меня матч с ЦСКА никакой принципиальности носить не будет

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак, будучи футболистом ранее долгое время выступавший за ЦСКА, поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РФПЛ с «армейским» клубом. Встреча состоится сегодня в Уфе, начало игры — в 17:00 мск.
«Думаю, если бы матч проходил в субботу, то болельщиков пришло бы значительно больше. В этом плане есть некий дискомфорт, в остальном же никаких проблем нет. Готовимся к интересному и важному для нас матчу с одним из лидеров нашего футбола.
С большим уважением отношусь к Виктору Гончаренко (главный тренер ЦСКА. — Прим. «Чемпионат»), я думаю, он заслужил своей работой, чтобы получить приглашение в топ-клуб России. Что касается меня, то я в начале тренерского пути и, конечно, для меня лично никакой принципиальности этот поединок не будет носить. Этот матч — возможность посмотреть, насколько мы правильно развиваемся", — сказал Семак в интервью клубному телевидению.