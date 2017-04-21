Кэхилл может пропустить матч 1/2 финала Кубка Англии «Челси» — «Тоттенхэм»

Защитник «Челси»Гари Кэхилл, может не сыграть в полуфинальном матче Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 22 апреля. Об этом сообщает The Telegraph.
В понедельник у Кэхилла поднялась высокая температура, а во вторник игрока положили в больницу, где он провёл два дня. В четверг футболиста выписали, но его участие в субботнем матче под вопросом. В клубе комментировать состояние защитника не стали.
Источник отмечает, что болезнь Кэхилла никак не связана с проблемой желудка, как это было у партнёров по клубу Диего Косты, Виктора Мозеса и Маркоса Алонсо. Последний даже пропустил матч 33-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:2), хотя ранее лондонцы сообщали о травме игрока.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм». Начало – 19:15 мск.
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