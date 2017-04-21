Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция 21 апреля 2017 в 13:00

Сегодня, 21 апреля, в Ньоне в 13:00 мск начнётся жеребьёвка полуфинальных матчей Лиги чемпионов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки, ссылка на трансляцию будет размещена в 12:00 по московскому времени.
До полуфинальной стадии самого престижного евротурнира добрались мадридские «Реал» и «Атлетико», а также «Ювентус» и «Монако». По регламенту посева перед жеребьёвкой не будет, поэтому любая команда сможет сыграть с любой.
Также для административных целей будет определено, кто станет номинальным хозяином решающего матча — победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2. Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные — через неделю. Команды, чьё название достанут первым при жеребьёвке, проводят первый матч дома. Финал пройдёт в субботу, 3 июня, на стадионе «Национальный» в Кардиффе.