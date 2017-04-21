«Арсенал» напомнил болельщикам о покере Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Лондонский «Арсенал» в социальной сети «Твиттер» опубликовал видео, в котором напомнил болельщикам о покере бывшего полузащитника команды Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля». В этот день ровно восемь лет назад российский футболист забил на «Энфилде» четыре мяча во встрече чемпионата Англии, которая завершилась со счётом 4:4.
Всего Аршавин провёл за «канониров» 144 матча, в которых отличился 31 раз. Россиянин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год, при этом в 2012 года хавбек отправлялся в аренду в «Зенит».