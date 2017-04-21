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Вратарь «Оренбурга» М. Кержаков пока занимается по индивидуальной программе

21 апреля 2017, пятница. 11:16. Футбол

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал о состоянии ранее травмированных игроков перед игрой 24-го тура РФПЛ с «Томью», включая голкипера Михаила Кержакова, арендованного у «Зенита».

«Вратарь Михаил Кержаков пока не совсем здоров. Он сейчас занимается по индивидуальной программе. Посмотрим на его здоровье сегодня и завтра.

Что касается Дмитрия Абакумова и Максима Григорьева, то с ними всё в порядке, они готовятся к игре вместе с командой», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Матч «Томь» — «Оренбург» состоится 23 апреля. Начало – в 12:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Томь ФК Оренбург Михаил Кержаков Травмы — футбол
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