В преддверии матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» прошла очередная интеллектуальная игра Спортивной лиги «Чемпионата». 13 команд были разделены на два зачёта: «открытый» и «профессиональный».
В «открытом» зачёте победу одержала сборная сотрудников портала «Чемпионат», набрав 16 очков в основном конкурсе и 29 в дополнительном. В «профессиональном» триумф праздновали ребята из команды «57 warriors». В их активе 14 и 27 очков соответственно.
Следующая игра Спортивной лиги «Чемпионата» планируется в мае, традиционно перед большим футболом.
Команда «Чемпионата» выиграла очередной тур Спортлиги «60 секунд»