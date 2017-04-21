Виларруби: в ложе на «Сантьяго Бернабеу» есть люди, которых футбол не интересует

Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби считает, что на стадион «Сантьяго Бернабеу», где проводит свои домашние матчи мадридский «Реал», приходят и люди, не имеющие отношения к футболу. Виларруби, в частности, имел в виду высокопоставленных чиновников и представителей мира бизнеса, которые находятся во время матчей в ложе стадиона вместе с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.
«Барселона» и «Реал» — два разных мира. Для нас проблематично, чтобы высокопоставленные чиновники приходили в ложе стадиона «Камп Ноу». В ложе на «Сантьяго Бернабеу» есть люди из мира бизнеса, которых футбол абсолютно не интересует», — цитирует Виларруби испанское интернет-издание Sport.