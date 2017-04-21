Почеттино: если бы я возглавил «Барселону», то предал бы «Эспаньол»

Бывший главный тренер «Эспаньола» Маурисио Почеттино, возглавляющий ныне «Тоттенхэм Хотспур», в очередной раз исключил возможность работы у руля «Барселоны». Позиция аргентинского специалиста обусловлена его верностью «Эспаньолу».
«Как футболист и тренер я многим обязан «Эспаньолу». Если бы я возглавил «Барселону», то предал бы «Эспаньол», — приводит слова Почеттино испанское интернет-издание Sport.
Наставник «Барселоны» Луис Энрике уже объявил, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Руководство каталонского клуба в настоящее время занимается поиском нового главного тренера.