Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17

В Ньоне состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Лиги чемпионов. По её итогам стало известно, какие команды будут противостоять друг другу в борьбе за выход в финал самого престижного еврокубка.
«Реал» (Испания) - «Атлетико» (Испания)
«Монако» (Франция) - «Ювентус» (Италия)
Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные — через неделю. Финал пройдёт в субботу, 3 июня, на стадионе «Национальный» в Кардиффе. Номинальным хозяином финала будет считаться победитель пары «Монако» — «Ювентус».
«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию жеребьёвки Лиги чемпионов.
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Вспоминаем самых неожиданных полуфиналистов Лиги чемпионов за всю историю главного клубного турнира Европы: от «Монако» до «Панатинаикоса».