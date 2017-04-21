В Нигерии во время просмотра матча «МЮ» погибло свыше 30 человек от удара током

В Нигерии во время просмотра матча Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» — «Андерлехт» (2:1) произошла трагедия. Как сообщает Mirror, в одном из просмотровых центров города Калабар свыше 30 человек погибло от удара током.
По информации полиции, смерть людей произошла из-за того, что электрический кабель, который был очень близок к зрительскому центру, упал на здание во время матча.
«Манчестер Юнайтед» в официальном «Твиттере» уже выразил соболезнования родным и друзьям погибших и пострадавших в Нигерии.