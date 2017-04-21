Боярский будет диктором стадиона «Крестовский» на матче «Зенит» — «Урал»

Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский сообщил, что он будет работать диктором во время первого официального матча на стадионе «Крестовский», в котором сыграют «Зенит» и «Урал». Встреча состоится 22 апреля.
«Мне поступило предложение от организаторов матча «Зенит» — «Урал» поработать диктором. Я сразу согласился. Сегодня уже тестировал аппаратуру на стадионе «Крестовский», только что вернулся со стадиона. Никаких особенных вещей болельщикам ждать не стоит. Меня будет подстраховывать диктор «Зенита».
Я скажу традиционное приветствие и объявлю составы команд. Если будут голы, то тоже их буду объявлять я. Возможно, зайду ещё в комментаторскую кабинку к Геннадию Орлову, но ни в коем случае не буду ему мешать», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.